Bakan Yumaklı açıkladı: Hatay Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:30

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:42

Hatay'ın Belen ilçesinde günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar."