Bakan Yumaklı açıkladı: Hatay Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Hatay'ın Belen ilçesinde günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
"Hatay, Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar."
Hatay, #Belen’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 18, 2023
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.
Yeşil vatan size minnettar. pic.twitter.com/UsWSQpNORC
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Daha kavurucu olanı geliyor!
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Poşet poşet uyuşturucu attı
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- 'Büyük hayal kırıklığı' dedi, istifa etti
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- Tahliyeler başladı