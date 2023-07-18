Bakan Yumaklı açıkladı: Hatay Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:30
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Hatay'ın Belen ilçesinde günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar."


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