Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılı... Dolmabahçe'ye Saygı Yürüyüü düzenleniyor!

10.11.2025 08:20:00
Güncellenme:
ANKA
Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Akaretler'deki Atatürk Evi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye Saygı Yürüyüşü düzenleniyor.

Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında 10 Kasım sabahı "Saygı Yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüş, saat 08.00’de Atatürk’ün evinin bulunduğu Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı önünden başladı.

Atatürk'ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan yurttaş, Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyor.

Saat 09.05’te ise, tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak, yurttaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulunacak.

