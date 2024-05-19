Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun: Kurtuluş ateşi
105. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...
19 MAYIS'TA ATILAN ADIM
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki ülkeyi ve ulusu kurtarmak için 19 Mayıs 1919’da ilk adımı attı. Samsun’da Milli Mücadele’nin ve bağımsızlığın ateşini yaktı. Ulus egemenliğine dayalı Cumhuriyete giden yolu açtı. Bu kutlu günü, ülkeyi emanet ettiği gençlere armağan etti.
BAĞIMSIZLIK RUHU
Bugün, 105 yıl önceki bağımsızlık ruhuyla büyük Atatürk’ü anacağız. Yurdun dört bir yanında milyonlarca genç, yüreklerindeki Atatürk sevgisiyle meydanları dolduracak. Sönmeyen bağımsızlık meşalesiyle, laik Cumhuriyete ve Atatürk’ün ilkelerine olan bağlılığını gösterecek.
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