Atatürk'ün sesi yapay zekayla oluşturuldu: Orkestrayla Selanik türküsüne eşlik ettiler

Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:44

Güncelleme: 30.03.2024 - 12:44

Bugünün son trendlerinden biri olan yapay zeka teknolojisinin farklı alanlarda kullanımı yoğunlaştı.

Bazı kullanıcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden kayıtlar oluşturdu. O kayıtlardan biri de Atatürk'ün yapay zekayla oluşturulan sesinden kaydedilen 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı Selanik türküsü oldu.

Sosyal medyada ilgi gören türkü, İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Orkestrası'nın da dikkatini çekti.

Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Dr. Mustafa Dağdeviren ve öğrencileri, Atatürk'ün sesinden oluşturulan türküye orkestrayla eşlik etti. Projeyle öğrencilerinin büyük heyecan yaşadıklarını kaydeden Dr. Dağdeviren, yapay zekanın artık eğitimden üretime, bilimden sanata geniş perspektifte hayatın bir parçası haline geldiğini ifade etti.

"PROJENİN TÜRKİYE'DE İLK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Son dönemlerde sanat alanında kullanımının çok fazla oluşundan dolayı yapay zekanın daha popüler olarak ortaya çıktığını söyleyen Dr. Dağdeviren, "Bu bağlamda yapay zekayla en çok seslendirme yapılan kişilerin başında Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Atatürk'ün yapay zekayla seslendirilen türkülerine sıklıkla karşılaşmaktayız. Biz bir farklılık olarak yapay zekayla Atatürk tarafından seslendirilmiş 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı Selanik türküsüne orkestrayla eşlik etmeye çalıştık. Konserlerimizde orkestra eşliğini canlı olarak çalıyoruz. Yapay zeka aracılığıyla üretilen sesi sahneye yansıtarak eseri sunuyoruz. Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Projeye başladığımızda öğrencilerimize solist olarak dünyaca ünlü, dünyanın tanıdığı bir tenora eşlik edeceklerini söyledik. Bu durum öğrencilerimizde bir merak oluşturdu. Her çalışmaya bir tenor ismiyle gelmeye başladılar. Solistin Atatürk olduğunu duyduklarındaki ise heyecanları inanılmazdı. Aynı heyecan bizim için de geçerli. Yapay zeka da olsa Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine eşlik etme fırsatı yakalamış olduk" diye konuştu.

Dr. Dağdeviren, proje evresinde senkron tutturma, entonasyon ve ritmik beraberlik oluşturma kısımlarında zorlandıklarını kaydederken, "Eseri konserlerde seslendirdiğimizde aldığımız tepkiler bizi oldukça memnun etti. Öyle tahmin ediyorum ki bu eser konser repertuvarlarımızın değişmeyen parçası olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. Dağdeviren, türkünün üniversitelerde konserle sahnelenmesi için çeşitli teklifler aldıklarını, planlama ve programlama çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.