Atatürk'ün sevdiği şarkılar Narlıdere’de seslendirilecek

09 Kasım 2021 Salı, 15:28

??Narlıdere Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilecek konserde Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler seslendirilecek. Başkan Ali Engin “Atamız için hazırladığımız bu özel gecede buluşalım” dedi.??

09.05’TE HAYAT DURACAK

?Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 83’ncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan törenler, yarın 09.05’te Demokrasi Meydanı’nda başlayacak. Sirenler eşliğinde Narlıdere’de de hayat bir dakikalığına duracak.??

ATA’NIN SEVDİĞİ ŞARKILAR?

Akşam saat 20.00’de ise Narlıdere Belediyesi Şef Hüseyin Güzeltepe yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı “10 Kasım’a Özel- Atatürk’e Dair” temalı konser başlayacak. Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler seslendirilecek. AKM’deki konser, halka açık ve ücretsiz olacak.??"SAYGI, SEVGİ VE MİNNETLE"?Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı, sevgi, özlem ve minnetle anacağız. Bütün vatandaşlarımızı anma törenine ve konserimize davet ediyorum” dedi.