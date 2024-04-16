Atık karton deposunda korkutan yangın
Bilecik'te atık kartondan çıkan yangın panik oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan işyerinin atık karton bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor