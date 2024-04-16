Atık karton deposunda korkutan yangın

Bilecik'te atık kartondan çıkan yangın panik oluşturdu.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:19
Atık karton deposunda korkutan yangın
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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan işyerinin atık karton bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.


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