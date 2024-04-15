Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın!

Erzurum Şeker Fabrikası’nda işçilerin kaldığı yatakhanenin çatısında yangın paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:21
Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Aziziye ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren şeker fabrikasında işçilerin kaldığı yatakhanenin çatısında yangın çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla yangına müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Yangın haberleri Erzurum haberleri şeker fabrikası haberleri

İlgili Haberler

Avcılar’da otoparkta korkutan yangın!

Avcılar’da otoparkta korkutan yangın!
Uludağ eteklerinde orman yangını!

Uludağ eteklerinde orman yangını!
Çankırı’da korkutan orman yangını!

Çankırı’da korkutan orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AFAD açıkladı: Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!

AFAD açıkladı: Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin ziyaretini yaşanan gelişmeler nedeniyle erteledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin ziyaretini yaşanan gelişmeler nedeniyle erteledi
Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi

Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!

Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!
İsrailli bakandan Erdoğan'a mesaj: 'Osmanlı'nın, İsrail üzerindeki hakimiyeti bitti'

İsrailli bakandan Erdoğan'a mesaj: 'Osmanlı'nın, İsrail üzerindeki hakimiyeti bitti'
İstanbul’da metro arızası: M3 hattında seferler aksadı

İstanbul’da metro arızası: M3 hattında seferler aksadı
İran-İsrail saldırılarına CHP'den ilk açıklama... Özgür Özel: 'Büyük endişeyle izliyoruz'

İran-İsrail saldırılarına CHP'den ilk açıklama... Özgür Özel: 'Büyük endişeyle izliyoruz'
14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması

14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması