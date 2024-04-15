Mersin'de depoda korkutan yangın!
Mersin'in Erdemli ilçesinde meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.
Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Sarıbeyli Sokak'ta, bir evin altındaki meyve sebze kasası deposunda yangın çıktı.
Nedeni bilinmeyen yangına önce çevredekiler müdahale etti, ardından ekiplere haber verildi.
Adrese 4 itfaiye aracı, 1 arasöz ve 20 itfaiye personeli sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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