Atış poligonunda kendini başından vurdu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde özel bir atış poligonunda kendini başından vuran şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 07:08
Atış poligonunda kendini başından vurdu
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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde faaliyette bulunan özel bir atış poligonunda saat 12.35 sıralarında atış yapmak için gelen poligonun daimi müşterilerinden Mesut Ö., eğitmen kontrolünde güvenlik tedbirleri alınarak tabancayı teslim aldı.

Tabancayı hedef kağıdına sıkmayıp çenesinin altına dayayan şahıs, ardından ateş etti.

Ağır yaralanan Mesut Ö., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.


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