En çok intihar vakası görülen meslek açıklandı! İşte en çok intihar eden meslek grupları

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:07

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:11

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 17 eyaletten elde edilen verileri inceleyen CDC araştırmacıları, intihar oranının en yüksek olduğu meslek gruplarını açıkladı.

Erkek vakalara bakıldığında, inşaat işçileri, marangozlar, duvar ustaları ve benzerlerini içeren "inşaat ve madencilik" olduğunu tespit etti. Bu oran her kişi için 53,2'ydi .

Kadınlarda intihar oranının en yüksek olduğu iş kategorisi 100 binde 15,6 ile "sanat, tasarım, eğlence, spor ve medya" oldu . Bu aslında 2012'den 2015'e kadar erkek intiharlarında en büyük sıçramayı (yüzde 47) gören kategoriyle aynı ve illüstrasyon, haber muhabiri ve editörü, dövme ve hatta profesyonel sporculuk gibi işle ilgili işleri de içeriyor. Aynı dönemde kadın intiharlarında en dramatik artış, barista, şef ve restoran müdürü gibi mesleklerin yer aldığı "yemek hazırlama ve servisle ilgili kategorilerde" meydana geldi.

İntihar oranının en düşük olduğu iş kategorileri erkeklerde "eğitim, öğretim ve kütüphane", kadınlarda ise "kurulum, bakım ve onarım" oldu.

Diğer meslek gruplarına baktığımızda;

Psikiyatri ve Psikoterapi:

Paradoksal bir şekilde, psikiyatri ve psikoterapi alanlarında çalışan bazı profesyoneller, yoğun iş stresi, travma ile çalışma ve empati yoluyla hastalarının sorunlarına maruz kalma nedeniyle intihar riski altındadır.

Tıp ve Sağlık Hizmetleri:

Sağlık sektöründe çalışanlar, hasta bakımı, yoğun çalışma saatleri ve profesyonel tükenme gibi nedenlerle intihar riski taşıyabilirler. Özellikle doktorlar ve hemşireler bu risk altındaki meslekler arasındadır.

İnşaat İşçileri:

İnşaat sektöründe çalışanlar, iş güvenliği sorunları, yüksek iş yükü ve finansal belirsizlik gibi nedenlerle intihar oranları açısından risk taşıyabilirler.

Askerler:

Askerler, savaş, görevden dönüş sonrası stres bozukluğu (PTSD), uzun süreli ayrılıklar ve disiplinle ilgili zorluklar gibi nedenlerle intihar riski taşıyan bir grup olarak kabul edilirler.

Polis ve İtfaiyeciler:

Polis ve itfaiyeciler, şiddetli olaylara maruz kalma, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve yüksek iş stresi nedeniyle intihar riski altındadır.

Nedenleri

Bu mesleklerdeki yüksek intihar oranları, genellikle iş stresi, profesyonel tükenme, ayrılma veya meslek değişikliği zorlukları, finansal baskılar ve işteki zorluklarla ilişkilendirilir. Ayrıca, bu mesleklerdeki kişilerin stigmatizasyon veya yardım arama konusundaki çekinceleri, intihar riskini artırabilir.

Yüksek intihar oranlarına sahip meslekler, daha fazla destek ve kaynak gerektiren özel dikkat gerektiren alanlardır. Mesleklerin stres faktörlerini ele alarak, profesyonellerin ruh sağlığını korumak ve intihar riskini azaltmak için önlemler alınmalıdır. Bu, hem bireylerin hem de işyerlerinin daha sağlıklı ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlamalarına yardımcı olabilir. İntihar riski taşıdığını düşünen bir kişi, profesyonel yardım aramalıdır ve bu konuda stigmatizasyonun azaltılması önemlidir.