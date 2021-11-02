Atla getirilen onlarca kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde İran'dan atla kaçak yollarla yurda getirilmeye çalışılan 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.
Başkale’de 6. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı, İran sınırının sıfır noktasındaki Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasındaki Önder Sert Piyade Karakolu’nda görev yapan hudut birliklerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde at görüntüsünün alınması üzerine operasyon başlatıldı.
61 KİLO 763 GRAM ELE EROİN
Askerlerin dikkatli ve titiz çalışması sonucu bulunan atın yükünde toplamda 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu’ndaki narkotik ekiplerine teslim edildi.
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