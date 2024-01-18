ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandırdı

Samsun'da ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:36
ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandırdı
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Kentte, 23 Aralık 2023 ve 11 Ocak 2024 tarihleri arasında ATM'den para çekmek isteyen 5 kişi, işlem yaparken kendilerine yardımcı olacağını söyleyen şüpheli tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ATM’lerin güvenlik kameralarından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

5 kişiyi toplam 8 bin 417 TL dolandırdığı öne sürülen A.İ., bu sabah yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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