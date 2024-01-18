ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandırdı
Samsun'da ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandıran şüpheli gözaltına alındı.
Player Alanı
Kentte, 23 Aralık 2023 ve 11 Ocak 2024 tarihleri arasında ATM'den para çekmek isteyen 5 kişi, işlem yaparken kendilerine yardımcı olacağını söyleyen şüpheli tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan polis ekipleri, ATM’lerin güvenlik kameralarından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
5 kişiyi toplam 8 bin 417 TL dolandırdığı öne sürülen A.İ., bu sabah yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- Erbakan'dan Erdoğan'a 'ek zam' tepkisi
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- TBMM’de 'bez parçası' tartışması
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- Gece yarısından itibaren zam bekleniyor
- Hülya Avşar'a yanıt verdi: 'Simit ye'
- Bilecik'te hasat bitti, kazanlar kaynamaya başladı!
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- Dursun Özbek: Murat Kurum, İstanbul için bir şans