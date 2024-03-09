ATO başkanı ‘Sivil hekimler, savaş bölgeleri için uygun değil’ dedi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tartışmalı maddeleri olan yasanın yürürlüğe girmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapma hakkı bulunan CHP’ye bir yazı yazarak ilgili maddelerin iptali için başvurulmasını istedi.

Torba yasada yer alan hekimlerin operasyon bölgelerinde iki ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin maddeye dikkat çeken Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, “Sivil hekimler, sınır ötesi savaş koşulları ve çatışma koşulları için uygun değil. Askeri hastanelerin, eğitime ve hizmete tekrar başlaması gerek” ifadelerini kullandı.

İktidarın kapattığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) değinen Baytemür, “GATA çatışma dönemlerinin yoğun olduğu alanlara yönelik, savaş cerrahisine uygun belli eğitimlerden geçen hekimler yetişiyordu. Oradaki hekim askeri personeldi. Ama siz sivil hekimi alıyorsunuz, görevlendirme yapıyorsunuz” dedi.