Kadirli Kaymakamı Emre Nebioğlu kimdir? Emre Nebioğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Arifiye, Kocaali, Kaynarca, Çanakkale Çan, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Çanakkale Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu kimdir? Emre Nebioğlu kaç yaşında, nereli?

EMRE NEBİOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Erzurum'da doğan Nebioğlu, ilk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Askerlik görevini Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Erdek Özel Eğitim Komutanlığında yaptı. 2004 yılında Mülki İdare Amirliği Mesleğini yapan Nebioğlu, Yozgat/Aydıncık ve Kayseri/Özvatan ilçelerinde Kaymakam Vekilliği; Kayseri/Akkışla, Artvin/Yusufeli, Gaziantep/Araban, Erzincan/Üzümlü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Rize Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yüksek Lisansı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında, "Türkiye'de 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un Uygulanması: Yasaklar ve Sigaranın Toplumsal Algılanışı" isimli teziyle tamamlayarak, 18/07/2017 tarihinde doktora derecesi aldı.

2018 Yılı Mülki İdare Amirliği Kararnamesi ile Kocaali Kaymakamı olarak atandı. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli, üç çocuk babası.