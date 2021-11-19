Avcılar sokaklarında 'yüksek gerilim' tehlikesi

19 Kasım 2021 Cuma, 10:30

İlçenin eski mahallelerinden Denizköşkler, Ambarlı ve Merkez Mahallesi'nde yıllar önce yerleştirilen demir direklere bina sayılarının artması ile ek havai hatlar çekildi. Özellikle Denizköşkler Mahallesi'ndeki bazı direkler yerleştirilen birden fazla hat nedeniyle ağırlıklara dayanamayarak yola doğru eğilirken, birçok hat direklerdeki izolatörlere rastgele bağlandı.

Özellikle kış aylarında yağışın etkisi ile olası tehlikeye adeta davetiye çıkaran hatların yolun üzerine sarktığı yüksek bir kamyonunun geçmesi halinde bunları kopararak faciaya yol açabileceği ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Karakoç, Denizköşkler Mahallesi'nde yer altına alınması gereken hatların tehlike yarattığını söyledi. Karakoç, "Hatları bağlayıp gidiyorlar. Bakın direkler; Yağmurda acaba bizim başımıza düşer mi bağlantı yapıp bırakıyorlar. Eğiliyorlar, bakın eğilmiş sıkıntılı, buna bir çare bulmaları gerekiyor." dedi. Aynı mahallede oturan Abdülkadir Arslan da, ağırlığı nedeniyle yolun üzerine sarkan hatları gösterirken, "Bunlar bizim için bir risk taşıyor. Yüksek bir kamyon geçse yangın çıkacak, evlerimiz zarar görecek. Bina, insanların güvenliği için tehlikeli. Buna bir çare bulunmalı" diye konuştu.