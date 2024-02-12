Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın!

Hatay’da konteyner kentte meydana gelen yangın paniğe neden olurken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 07:28
Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın!
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Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi.

Konteynerden alevler çıktığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükselmesiyle yangına yurttaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve yurttaşların mücadeleleriyle çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın anında konteynerde kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.


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