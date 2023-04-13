Avcılar'da ağaçlık alana uçan araç yandı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:13

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:14

İstanbul'un Avcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, ağaçlık alana uçtu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 06.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 TS 7125 plakalı hafif ticari araç, Ispartakule mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu.

Hafif ticari araç alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesinin sürdüğü aktarıldı.