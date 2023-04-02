Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:32

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:33

Edinilen bilgiye göre kaza 04.50 sıralarında Kilimli istikametine Teoman Duralı Tüneli çıkışında yaşandı. Ahmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Hyundai marka ticari araç kontrolden çıktı.

KURTARILAMADI

Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan ticari araç takla atarak durabildi. Otomobil adeta kâğıt gibi katlanırken sürücü Ahmet Ç. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta bulunan B.B. ve M.K. sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.