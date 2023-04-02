Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak’ta kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç adeta kâğıt gibi katlandı.
Edinilen bilgiye göre kaza 04.50 sıralarında Kilimli istikametine Teoman Duralı Tüneli çıkışında yaşandı. Ahmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Hyundai marka ticari araç kontrolden çıktı.
KURTARILAMADI
Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan ticari araç takla atarak durabildi. Otomobil adeta kâğıt gibi katlanırken sürücü Ahmet Ç. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araçta bulunan B.B. ve M.K. sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!