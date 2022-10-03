Avcılar'da düğünde kavga: Polis zor ayırdı!
İstanbul Avcılar’da düğün salonunda çıkan kavgada Türkmenistanlı gelin ve damadın yakınları kavga etti. Kavgada bir kişi başına aldığı darbe ile yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.
Avcılar’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu için mühürlenen bir düğün salonunu işletenler mührü söktü. Türkmenistanlı çift için dün gece kiralanan salona gelen davetliler arasında ise bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Salonda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada bir Türkmenistanlı başına aldığı darbe ile yaralandı. Çevrede oturanların ihbarı üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bazı şüphelilerin polise direnmeye çalıştığı görüldü. Polis 6 kişiyi gözaltına alırken, ‘Mühür fekki’ yapılan düğün salonu tekrar mühürlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
Bölgedeki işyeri sahiplerinden Cengiz Çavuş, kavganın saat 22.30 sıralarında başladığını, polisin kısa sürede gelerek müdahale ettiğini belirtirken, başlangıçta olaysız geçen Türkmenistan düğünlerinin son dönemde sürekli kavga ile bittiğini söyledi.
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