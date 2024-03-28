İzmir merkezli operasyonda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi, 11 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:02
İzmir merkezli operasyonda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına zararlı, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan etil alkol kaçakçılığına yönelik İzmir, Aydın ve Manisa'da 3 ikamet, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araca baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin litre etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinası, soğutucu fan, folyo kapatma makinesi, alkolmetre, aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 taklit etiket, 1280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı, 9'u hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.


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