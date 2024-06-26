Avcılar’da motosikletli şahıs, kendisini uyaran sürücüye saldırdı

Avcılar'da telefonla konuşarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan motosiklet sürücüsüne bin 308 lira ceza yazıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:29
Avcılar’da motosikletli şahıs, kendisini uyaran sürücüye saldırdı
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Olay Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde yaşandı.

İddiaya göre Küçükçekmece istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurardak otomobilin yanına geldi. "Sana ne?" diye bağıran şahıs bir süre sonra otomobilin camına vurmaya başladı.

Başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan D.G.'ye bin 380 lira idari para cezası uygulandı.


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