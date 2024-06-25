İstanbul Avcılar'da parkta salıncak devrildi: 1 çocuk yaralandı
Avcılar'da parkta çocukların oynadığı salıncak devrildi. Salıncaktaki çocuklardan biri şans eseri yara almadan kurtulurken, diğer çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki bir parkta, dün akşam saatlerinde parktaki salıncağa binen iki çocuk sallanmaya başladı. Bir süre sonra salıncak ve bağlı olduğu maketler yerinden ayrılarak devrildi.
Sallanan çocuklardan biri hızla atlayarak kurtuldu. Diğer çocuk ise salıncağın devrilen parçasının çarpması sonucu yaralandı. Yaşanan kaza üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Gelen ambulans yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdü. Avcılar Belediyesi ekipleri ise devrilen salıncağı bulunduğu yerden kaldırdı.
Olaya tanık olan Sedat Demirel, "15-16 yaşındaki kız sallanırken sesler gelmeye başladı. Bir kız kurtulmayı başardı. Diğerinin sırt kaburgalarına oyuncağın kolları çarptı. Ambulans ve polis geldi. Sonra da salıncağı alıp götürdüler" dedi.
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