Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.
Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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