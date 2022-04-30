Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

AA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:14
Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.

Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İstanbul Avcılar trafik kazası

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