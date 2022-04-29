Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum, kız arkadaşına uçakta evlenme teklif etmiş

29 Nisan 2022 Cuma, 13:37

Bursa'da Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

KAHREDEN AYRINTI

Düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum'a dair kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. En mutlu günlerinden birini uçakta yaşayan Otkum, 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı.

BAYRAM SONRASI NİŞANLANACAKLARDI

Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti. Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu. Aslı Yüce'nin "evet" demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içinde yaşadı.

Oktum ve Yüce'nin Ramazan Bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.