Sinop’ta bir binada yangın paniği!

Sinop’ta iki katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:32
Sinop’ta bir binada yangın paniği!
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Sinop’ta saat 22.30 sıralarında kent merkezi Dilek Sokak üzerinde, 2 katlı ahşap metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan gelen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu alevler ahşap binaya sarmadan söndürüldü. 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı


Sinop Metruk bina Bina Yangın

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