Sinop’ta bir binada yangın paniği!
Sinop’ta iki katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Sinop’ta saat 22.30 sıralarında kent merkezi Dilek Sokak üzerinde, 2 katlı ahşap metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binadan gelen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112’ye bildirdi.
Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu alevler ahşap binaya sarmadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Erzincan'da korkutan deprem
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!
- Hapis cezası ve siyasi yasak istemine CHP’lilerden tepki