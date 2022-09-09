Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası AKP'lilerden provokasyon: 'Sayısı belli olmayacak kadar ölü var'
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2'si ağır 42 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen AKP Gençlik Kolları üyelerinin provokasyonu ise pes dedirtti.
Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu anlık olarak trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi.
PES DEDİRTEN PROVOKASYON
Kaza sonrası olay yerine gelen AKP Gençlik Kolları üyelerinin provokasyonu ise pes dedirtti.
Kazanın ardından video çeken AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" dedi.
Metrobüs kazası sonrası olay yerine giden AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup: ‘Binlerce yaralı ve sayısı belli olmayacak kadar ölü var.’ pic.twitter.com/eRx4jLA2tZ— İBB Haber (@ibbhabercomtr) September 9, 2022
Gencin konuşması sosyal medyada büyük tepki topladı.
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