Son Dakika: İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var...
Avcılar Şükrübey istasyonunda metrobüsler birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edilirken; metrobüs yolunun da trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle bir metrobüs rayından çıkarak bariyerlere sarktı. O noktada bazı yolcuların mahsur kaldığı iddia edildi. Bölgede trafik durma noktasına geldi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalışıyor.
YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAĞA ULAŞTI
Avcılar’da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki yurttaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.
Yurttaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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