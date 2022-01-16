AVM savaş alanına döndü, kimse ne olduğunu anlamadı
Ankara’da bir alışveriş merkezinde, iki grup arasında yol verme meselesinden kavga çıktı. AVM’deki vatandaşlar, grubu sakinleştirmeye çalışırken, o anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, yürüyen merdivenden inen iki kişi arasında yol verme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.
YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ
Kavgaya karışanlar AVM’deki yurttaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, korku dolu o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
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