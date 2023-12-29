AVM’de ‘çocuklarım aç’ diyerek aşağıya atladı!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:16

Güncelleme: 29.12.2023 - 10:16

Maltepe ilçesindeki bir AVM’de intihar girişiminde bulunuldu. ‘Maltepe Duysun’ isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yurttaşın korkuluklardan sarktığı ve çevrede çok sayıda kişinin beklediği görülüyor.

İki şahsın müdahale etmek için hamle yaptığı sırada, ellerini bırakan kişi zemin kata düşüyor.

Boşluğa kendini bırakan şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere, “Açım, çocuklarım aç. 15 bin lira borcum var” dediği iddia edildi.

Şahsın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.