İki arkadaş intihar etmek için çıktıkları binadan ikna edilerek indirildi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan iki arkadaş, yurttaşlarında dahil olduğu ikna çabaları sonucu aşağı indi.
Cizre'de İdil Caddesi üzerinde 7 katlı binanın çatısına çıkan G.U. (30) ve 34 E.G. (34), henüz belirlenemeyen nedenden intihar teşebbüsünde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İKNA EDİLDİLER
Yurttaşların da dahil olduğu ikna çalışmaları sonucu şahıslar aşağı indi. Şahıslar, tedbir amacıyla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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