AVM’de kayıp yakınları tarafından yakalanmıştı: 21 ay sonraki ilk duruşmada müteahhite ev hapsi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:30

Güncelleme: 28.11.2024 - 18:36

6 Şubat depreminde yıkılan Hatay Antakya’daki Emlakbank Evleri’nde en az 169 kişi yaşamını yitirdi. Binaya ilişkin davanın ilk duruşması depremden 21 ay sonra bugün görüldü.

Dört sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında kayıp yakınları, avukatları ve sanık avukatları hazır bulunurken müteahhit M.Ö ise SEGBİS üzerinden bağlandı.

AVUKAT MÜVEKKİLİNİ YALANLADI

Tutuklu sanık M.Ö., kendisini “Ben müteahhit değilim, ilkokul mezunuyum. Hatay’a katkısı olsun diye sadece inşaatı yapanlara yardımcı oldum, bu işlerle bir alakam yok” sözleriyle savunurken sanığın avukatı, müvekkilinin ikinci etap inşaatını yaptığını söyledi. Savcı mütalaasında kuvvetli suç şüphesi olduğuna dikkat çekerken mahkeme ara kararında tutuklu yargılanan müteahhit M.Ö. hakkında ise sağlık nedenleri gerekçesiyle ev hapsi kararı verdi. Firari sanık A.K. hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Sanıkların olası kast suçundan yargılanması talebini ise dikkate almadı. Firari durumundaki M.Ö. Ankara’da bir alışveriş merkezinde gezerken kayıp yakınları tarafından yakalanmış ve polise teslim edilmişti. İkinci duruşma 13 Mart 2025’te Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren kayıp yakını avukat Gözde Yozgatlı, “Savcılığın kuvvetli suç şüphesi vurgusu yaptığı yerde mahkemenin sanıklar hakkında verdiği adli kontrol kararı hukuki değil” dedi. Hatay Barosu'nun katılmadığı duruşmada Manisa Barosu müdahil olma talebinde bulundu. Manisa Barosu tarafından görevlendirilen kayıp yakını Av. Seda Mutaf, meslektaşları Av. Hayrettin Neşeli ve Av. İlke Ceren Atılğan’ı kaybetmeleri nedeniyle talepte bulunduklarını belirtti. Mutaf, mahkemedeki savunmasında "Gönül isterdi ki başta Hatay Barosu olmak üzere tüm barolar ve Türkiye Barolar Birliği burada olsun" derken "Sabahtan beri binaların insanları öldürdüğünü konuşuyoruz. Oysa birçok ülkede daha büyük depremlerde can kaybı yaşanmıyor. Çünkü deprem değil bina öldürüyor. Bu nedenle depremin ivmesine dayandırılan savunmalar çöp hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Mutaf'ın savunması sonrası sanık avukatları savunma sınırlarının aşılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme, Manisa Barosu'nun müdahil olma talebini de suç duyurusunda bulunulması talebini de reddetti.