AVM'de korkuluktan düşen çocuğu güvenlik filesi kurtardı

Niğde'de iş merkezinin 6'ncı katındaki korkuluktan düşen çocuk, aynı kattaki güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:31
AVM'de korkuluktan düşen çocuğu güvenlik filesi kurtardı
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Kent merkezindeki bir iş merkezinin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynarken korkuluğa tırmanan 3-4 yaşlarındaki çocuk, boşluğa düştü.

İsmi açıklanmayan çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu. Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı.


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