Bıçakla ağacı oyarken kendini yaraladığı söylenen çocuk öldü

Ankara'da parkta bıçakla ağacı oyduğu esnada kazayla kendisini yaraladığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:29
Bıçakla ağacı oyarken kendini yaraladığı söylenen çocuk öldü
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Olay, dün gece Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi’ndeki Koşuyolu Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, elindeki bıçakla parktaki ağacı oyan D.K. (15) bıçağı yanlışlıkla kendisine sapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında parkta bulunan D.K.’nın arkadaşı U.T. (15) ifadesine başvurulmak üzere ilçedeki polis merkezine götürüldü. U.T.’nin ilk ifadesinde, arkadaşının elindeki bıçakla parktaki bir ağacı oymaya çalışırken kendisini yaraladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan olmazken bıçak üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.


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