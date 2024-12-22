AVM'de ortalık karıştı: İki grup birbirine girdi!

Bursa’da bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

AVM'de ortalık karıştı: İki grup birbirine girdi!
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:12

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde dün saat 20.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı.

Taraflar vatandaşların müdahalesiyle ayrılırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi. 


Etiketler: #AVM #kavga

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