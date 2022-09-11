Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz: 'Tarkan'ın ayakkabı numarası, Ahmet Hakan'ın IQ'sundan büyüktür'
"Tarkan muhalefete hapsolmamalı" diyerek, köşesinde ünlü sanatçıyı hedef alan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a, Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'dan çok sert tepki geldi. Özkiraz, "Tarkan'ın ayakkabı numarası Ahmet Hakan'ın IQ'sundan büyüktür. Ahmet Hakan, Tarkan'a öğüt verebilecek yeterliliğe sahip değildir" dedi.
Ünlü sanatçı Tarkan'ın, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümüne özel Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserin etkisi sürüyor.
Son olarak, Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, yazısında Tarkan'ı hedef alan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a ilişkin olarak, "Tarkan'ın ayakkabı numarası Ahmet Hakan'ın IQ'sundan büyüktür" yorumunu yaptı.
"Tarkan muhalefete hapsolmamalı" diyen Ahmet Hakan'ı eleştiren Özkiraz, "Tarkan'ın ayakkabı numarası Ahmet Hakan'ın IQ'sundan büyüktür. Dolayısıyla Ahmet Hakan, Tarkan'a öğüt verebilecek yeterliliğe sahip değildir" ifadesini kullandı.
AHMET HAKAN, 'TARKAN MUHALEFETE HAPSOLMAMALI' DEMİŞTİ
Ahmet Hakan, Tarkan'ın İzmir konserinin ardından kaleme aldığı yazıda şunları kaydetmişti:
"Türkiye’de pop starlığı tartışmalı çok pop star var ama pop starlığı tartışmasız olan tek bir pop star var: Tarkan.
Fakat Tarkan, özellikle son dönemde...
Tek bir yaşam tarzının sesi olmaya, hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almaya, toplumun tüm kesimleriyle duygudaş olmaktan vazgeçmeye, gündelik politikanın hırgürlerine fazlasıyla bulaşmaya başladı.
Pop starlık müessesine verdiği önemi bildiğimiz Tarkan’ın genel hal ve gidişine bu açıdan da bir bakmasında sanki fayda var gibi."
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