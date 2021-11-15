Avrasya Tüneli’nde 50 milyon TL'lik ‘kaçak’ cezalar görevli şirkete bırakılmış!

Sayıştay'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taslak Raporu'nun sansürlenen kısmındaki belgeye göre, Avrasya Tüneli’nden kaçak geçen araçlardan alınan 50 milyon TL para cezasının görevli şirket olan ATAŞ A.Ş.’ye bırakıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 00:30
Avrasya Tüneli’nde 50 milyon TL'lik ‘kaçak’ cezalar görevli şirkete bırakılmış!
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nden kaçak geçen araçlardan tahsil edilen 50 milyon 15 bin 365 TL para cezası görevli şirket olan ATAŞ A.Ş.’ye bırakıldı. 

Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın açık kaynak raporlarında bulunmadığını ifade ettiği belgeleri paylaşarak “Sayıştay’ın sansürlenen bulgusunu ortaya çıkardık” notunu düştü.

CHP’li vekil, 2020 yılında kaçak geçen araçlar için şirkete 10 milyon 604 bin 574 TL garanti ücreti de ödendiğini duyurdu.

Yavuzyılmaz, kaçak geçiş yapan araçlar için ATAŞ A.Ş.’ye 2020 yılında ödenen toplam tutarı 60 milyon 619 bin 939 TL olarak hesapladı.


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