Avrasya Tüneli’nde 50 milyon TL'lik ‘kaçak’ cezalar görevli şirkete bırakılmış!
Sayıştay'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taslak Raporu'nun sansürlenen kısmındaki belgeye göre, Avrasya Tüneli’nden kaçak geçen araçlardan alınan 50 milyon TL para cezasının görevli şirket olan ATAŞ A.Ş.’ye bırakıldığı ortaya çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nden kaçak geçen araçlardan tahsil edilen 50 milyon 15 bin 365 TL para cezası görevli şirket olan ATAŞ A.Ş.’ye bırakıldı.
Sayıştay’ın sansürlenen bulgusunu ortaya çıkardık??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 15, 2021
Avrasya Tüneli’nden 2020’de kaçak geçiş yapan araçlardan tahsil edilen ceza tutarlarının (geçiş ücretinin 4 katı) tamamı Görevli Şirket’e bırakıldı.
50.015.365 TL!
Kaynak: Sayıştay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Taslak Raporu pic.twitter.com/d4k1wPxIEM
Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın açık kaynak raporlarında bulunmadığını ifade ettiği belgeleri paylaşarak “Sayıştay’ın sansürlenen bulgusunu ortaya çıkardık” notunu düştü.
CHP’li vekil, 2020 yılında kaçak geçen araçlar için şirkete 10 milyon 604 bin 574 TL garanti ücreti de ödendiğini duyurdu.
Yavuzyılmaz, kaçak geçiş yapan araçlar için ATAŞ A.Ş.’ye 2020 yılında ödenen toplam tutarı 60 milyon 619 bin 939 TL olarak hesapladı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- LPG'ye bir zam daha geliyor
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- 'Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi'
- Patronlardan asgari ücret talebi
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü