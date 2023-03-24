Avrupa Barış Fonu'ndan 200 milyon avro daha alınacak

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:55

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:13

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Avrupa Barış Fonu'ndan 200 milyon avro daha alacağını açıkladı.

Polonya haber ajansı PAP'a göre, Morawiecki, Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini bildirdi.

Morawiecki, Polonya'nın askeri teçhizatının bir kısmını Ukrayna'ya gönderdiğini belirterek, bu kapsamda Avrupa Barış Fonu'ndan şimdiye kadar 200 milyon zloti (43 milyon avro) aldıklarını kaydetti.

Polonya'nın "Rusya'nın devam eden Ukrayna işgali" sırasında savunma harcamaları için fondan yeniden destek alacağını vurgulayan Morawiecki, "2-3 hafta içinde Avrupa Birliği (AB), savunma politikası için ayıracağımız 200 milyon avroyu ülkemize gönderecek." ifadesini kullandı.

Morawiecki, yerli askeri teçhizat üretiminin yanı sıra silah ithalatı yoluyla da stokların yenilendiğine dikkati çekti.

Avrupa'da sınırların korunması konusuna son derece önem verdiklerinin altını çizen Morawiecki, kaçırılan Ukraynalı çocukların da gündemdeki en önemli konulardan olduğuna işaret etti.