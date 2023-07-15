Avşa Adası'nda yangın... Kontrol altına alındı!

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:28
Avşa Adası'nda yangın... Kontrol altına alındı!
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Balıkesir'deki Avşa Adası'nda yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

Otların alev aldığını gören yurttaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

70 DÖNÜMLÜK ALANDA HASAR!

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 70 dönümlük alanda hasar oluştu.


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