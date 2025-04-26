Avukat gözaltılarının nedeni belli oldu! İBB yöneticileriyle görüştürülmüyorlar
İBB'ye yönelik yürütülen 'ikinci dalga' operasyonda aralarında İBB'nin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin geçtiğimiz günlerde İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan avukatlarıyla görüştürülmediği bildirildi.
İBB'ye yönelik yürütülen 'ikinci dalga' operasyonda 53 üst düzey İBB yöneticisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevdet Kaya ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.
Geçtiğimiz günlerde İBB soruşturmalarının avukatlarına yönelik uygulanan gözaltılar ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları sonrası yeni operasyonda avukatların İBB yöneticileriyle görüştürülmediği bildirildi.
ONGUN'UN EŞİ AVUKATLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ
Tutuklanan İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, İBB operasyonunda bugün gözaltına alınan Ongun'un eşi Gözdem Ongun ile görüştürülmedi.
İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ AVUKATI GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ
Diğer yandan tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı ve de Can Akın Çağlar'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu da müvekkili ile görüştürülmediğini bildirdi.
Günlerdir konuştuğumuz konuydu bu ve başımıza geldi. Müvekkilim Sayın Can Akın Çağlar gözaltında ve görüşemiyorum.— Yiğit Gökçehan KOÇOĞLU (@ygokcehank) April 26, 2025
Bunun yaşanacağını bildiğim için dün savcılığa “bizim dosyamız farklı, esas dosyada şüpheli olmamıza gerek yok, tefrik edin dosyamızı” talebinde bulundum. https://t.co/a36hCpdl2G
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