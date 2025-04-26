Avukat gözaltılarının nedeni belli oldu! İBB yöneticileriyle görüştürülmüyorlar

Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:40

Güncelleme: 26.04.2025 - 15:48

İBB'ye yönelik yürütülen 'ikinci dalga' operasyonda 53 üst düzey İBB yöneticisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevdet Kaya ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

Geçtiğimiz günlerde İBB soruşturmalarının avukatlarına yönelik uygulanan gözaltılar ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları sonrası yeni operasyonda avukatların İBB yöneticileriyle görüştürülmediği bildirildi.

ONGUN'UN EŞİ AVUKATLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Tutuklanan İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, İBB operasyonunda bugün gözaltına alınan Ongun'un eşi Gözdem Ongun ile görüştürülmedi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ AVUKATI GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Diğer yandan tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı ve de Can Akın Çağlar'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu da müvekkili ile görüştürülmediğini bildirdi.