Avukat, merdiven boşluğunda başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avukat Hüseyin Belkırat (40), ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan Belkırat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:40
Avukat, merdiven boşluğunda başından vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news

Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Gelen ekipler, binada ofisi bulunan Avukat Hüseyin Belkırat’ı merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Belkırat, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye sevk edildi. Belkırat'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 


112 Acil haberleri muğla haberleri

İlgili Haberler

Muğla’nın gürültü haritası çıkartılıyor

Muğla’nın gürültü haritası çıkartılıyor
Muğla’da orman yangını!

Muğla’da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!

Muğla'da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler