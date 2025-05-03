Tertip Komitesi’nden 1 Mayıs açıklaması: 'Taksim, halkın direniş iradesidir'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 15:25

Güncelleme: 03.05.2025 - 15:25

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, bu yılki Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan polis ablukası, gözaltılar ve kitlesel yürüyüş engellemeleri sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı.

Komite, 19 Mart’ta başlayan halk hareketinin bir devamı olarak 1 Mayıs’ta Taksim’i hedeflediklerini belirtti ve yaşanan tüm baskılara rağmen geri adım atmadıklarını vurguladı. Açıklamada, “Taksim halkın direniş iradesidir. Bu iradeyi sürdüreceğiz” denildi.

Komite açıklamasında, Taksim Meydanı’nın yalnızca bir fiziki alan değil, işçi sınıfı hafızasının, politik irade beyanının ve halk mücadelesinin simgesi olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada “1977 ve 1989’da yitirilenlerin anısına, 2000’li yıllarda kazanılan mücadele geleneğine, Gezi’nin açtığı yola ve 19 Mart isyanının ruhuna sahip çıkmak için Taksim’e yürüdük” ifadelerine yer verildi.

600’E YAKIN GÖZALTI, ONLARCA YARALI

Emek ve Dayanışma Günü öncesi başlayan operasyonlar ve 1 Mayıs günü yaşanan gözaltı dalgasında yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Tertip Komitesi divanı ve sözcülerinin yanı sıra çok sayıda sendika ve gençlik örgütü temsilcisi de hedef alındı. 1 Mayıs sabahı İstanbul Valiliği’nin kararıyla uygulanmaya başlanan ulaşım engeli, kent tarihinde görülmemiş bir abluka ile yürürlüğe konuldu.

"İRADE SOKAKTA ORTAYA KONDU, BİZ SADECE ONU TAKİP ETTİK"

Tertip Komitesi, üniversite forumlarından bağımsız sendikalara kadar geniş bir toplumsal kesimin ortaklaştığı bu yürüyüşün yalnızca bir eylem değil, yeni bir mücadele döneminin başlangıcı olduğunu savundu. Açıklamada, “Sokakta doğan iradeye kulak verdik, onu örgütledik. Yasaklara değil halka yaslandık” denildi.

MUHALEFETE MESAJ: "SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYIN"

Komite, açıklamasında iktidarın yasaklarını gerekçe göstererek Taksim hedefinden vazgeçen bazı muhalefet yapılarını da eleştirdi. Komitenin yaptığı açıklamada, “Bu tarihi sorumluluğa sırt çevirenler, halkın direniş iradesini marjinalleştirmeye çalıştı. Ancak 1 Mayıs günü gösterdi ki esas pusula halktır” denilerek özeleştiri çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın sonunda ise mücadele kararlılığı yinelendi:

“1 Mayıs 2025 Taksim iradesi, halkın direniş iradesidir. Bu irade milyonların iradesidir. Bu yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş."