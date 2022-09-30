Ayasofya Camisi'ne yeni imam: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay görevlendirildi

30 Eylül 2022 Cuma, 15:46

Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.

Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.