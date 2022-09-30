Ayasofya Camisi'ne yeni imam: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay görevlendirildi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Camisi Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 15:46
Ayasofya Camisi'ne yeni imam: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay görevlendirildi
Abone Ol google-news

Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.

Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.


Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya Camisi İmam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler