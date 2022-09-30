Ayasofya Camisi'ne yeni imam: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay görevlendirildi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Camisi Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.
Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.
Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.
Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.
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