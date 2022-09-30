Veli Andaç Durak kimdir, neden öldü? Veli Andaç Durak hangi partiden milletvekiliydi?
Eski milletvekili Veli Andaç Durak hayatını kaybetti. Veli Andaç Durak kimdir, neden öldü? Veli Andaç Durak hangi partiden milletvekiliydi?
Veli Andaç Durak 1940 yılında Adana'da doğdu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü yaptı. 19. ve 20. Dönem DYP Adana Milletvekilli TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın kardeşidir.
VELİ ANDAÇ DURAK'IN ÖLÜMÜ
Veli Andaç Durak, 82 yaşında hayatını kaybetti.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
VELİ ANDAÇ DURAK'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Veli Andaç Durak'ın cenazesi, 30 Eylül 2022 tarihinde cuma namazı sonrası Kabasakal Mezarlığında defnedilecek.
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