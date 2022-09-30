'Family Guy' karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz kimdir?
ABD'li oyuncu Chloe Grace Moretz, bir fotoğrafının 'Family Guy'dizisindeki karakterlerden birine benzetilmesi nedeniyle zor günler geçirdiğini açıkladı. Chloe Grace Moretz kimdir?
Chloe Grace Moretz, 10 Şubat 1997 yılında ABD'de doğdu. Oyunculuk kariyerine 2004 yılında 7 yaşındayken başladı. Holywood'daki ilk rolü The Guardian dizisinde oldu. İkinci uzun metraj filminde oynamadan önce 2005 yılında rol aldığı Dehşet Sokağı filmiyle Genç Artist Ödülü adaylığı kazandı. 2010 yılında oynadığı Göster Gününü filminde canlandırdığı Hit Girl karakteriyle dünya çapında tanındı. 2012'de Johnny Depp, Helena Bonham Carter gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı Karanlık Gölgeler adlı filmde yer aldı.
CHLOË GRACE MORETZ'İN OYNADIĞI FİLMLER
2005 Heart of the Beholder
2005 Dehşet Sokağı
2005 Tuzak
2006 Vay Anam Vay 2
2006 Oda 6
2006 Madendeki Çocuklar
2007 Super Sleuth Christmas Movie
2007 Hallowed Ground
2008 The Third Nail
2008 Göz
2008 Poker Evi
2008 Bolt
2009 Aşkın (500) Günü
2009 Sır Perdesi
2009 Arkadaşlarım Tigger & Pooh'nun Müzikal Yolculuğu
2010 Jack ve Fasulye Sırığı
2010 Super Duper Super Sleuths
2010 Saftirik Greg'in Günlüğü
2010 Göster Gününü
2010 Kanıma Gir
2011 Our Deal
2011 Hick
2011 Teksas Ölüm Tarlası
2011 Hugo
2011 Scary Girl
2012 Karanlık Gölgeler
2013 Çatlak Film
2013 Göster Gününü 2
2013 Carrie: Günah Tohumu
2013 Girl Rising
2014 Muppets Aranıyor
2014 Söyle, Ne Zaman?
2014 Sils Maria ve Perde
2014 Eğer Yaşarsam
2014 Adalet Alina
2014 Prenses Kaguya Masalı
2015 Karanlık Yerler
2016 5. Dalga
2016 Kötü Komşular 2
2016 Brain on Fire
2017 I Love You, Daddy
2017 November Criminals
2018 Suspiria
2018 The Miseducation of Cameron Post
2018 Red Shoes & the 7 Dwarfs
2021 Mother/Android
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