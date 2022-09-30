'Family Guy' karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz kimdir?

ABD'li oyuncu Chloe Grace Moretz, bir fotoğrafının 'Family Guy'dizisindeki karakterlerden birine benzetilmesi nedeniyle zor günler geçirdiğini açıkladı. Chloe Grace Moretz kimdir?

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 15:13
'Family Guy' karakterine benzetilen Chloe Grace Moretz kimdir?
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Chloe Grace Moretz, 10 Şubat 1997 yılında ABD'de doğdu. Oyunculuk kariyerine 2004 yılında 7 yaşındayken başladı. Holywood'daki ilk rolü The Guardian dizisinde oldu. İkinci uzun metraj filminde oynamadan önce 2005 yılında rol aldığı Dehşet Sokağı filmiyle Genç Artist Ödülü adaylığı kazandı. 2010 yılında oynadığı Göster Gününü filminde canlandırdığı Hit Girl karakteriyle dünya çapında tanındı. 2012'de Johnny Depp, Helena Bonham Carter gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı Karanlık Gölgeler adlı filmde yer aldı. 

CHLOË GRACE MORETZ'İN OYNADIĞI FİLMLER

2005 Heart of the Beholder

2005 Dehşet Sokağı

2005 Tuzak

2006 Vay Anam Vay 2

2006 Oda 6

2006 Madendeki Çocuklar

2007 Super Sleuth Christmas Movie

2007 Hallowed Ground

2008 The Third Nail

2008 Göz

2008 Poker Evi

2008 Bolt

2009 Aşkın (500) Günü

2009 Sır Perdesi

2009 Arkadaşlarım Tigger & Pooh'nun Müzikal Yolculuğu

2010 Jack ve Fasulye Sırığı

2010 Super Duper Super Sleuths

2010 Saftirik Greg'in Günlüğü

2010 Göster Gününü

2010 Kanıma Gir

2011 Our Deal

2011 Hick

2011 Teksas Ölüm Tarlası

2011 Hugo

2011 Scary Girl

2012 Karanlık Gölgeler

2013 Çatlak Film

2013 Göster Gününü 2

2013 Carrie: Günah Tohumu

2013 Girl Rising

2014 Muppets Aranıyor

2014 Söyle, Ne Zaman?

2014 Sils Maria ve Perde

2014 Eğer Yaşarsam

2014 Adalet Alina

2014 Prenses Kaguya Masalı

2015 Karanlık Yerler

2016 5. Dalga

2016 Kötü Komşular 2

2016 Brain on Fire

2017 I Love You, Daddy

2017 November Criminals

2018 Suspiria

2018 The Miseducation of Cameron Post

2018 Red Shoes & the 7 Dwarfs

2021        Mother/Android



Chloe Grace Moretz Family Guy Hollywood

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