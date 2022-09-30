RTÜK’e atandığı iddia edilen Şengül Kurum kimdir?

30 Eylül 2022 Cuma, 15:52

RTÜK’ün faaliyet raporlarına göre, kurumdaki personel sayısı 2019 yılında 434, 2020 yılında 522, 2021 yılında 557 ve 2022 yılında 610 kişiden oluşuyor. Eylül 2022 itibarıyla kurum personeli sayısı 637’ye yükseldi. Milletvekili, bakan, belediye başkanı, üst düzey bürokrat yakını bazı isimlerin RTÜK’e atandığı iddia ediliyor.

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) üst düzey bir kadroda görev yaptığı iddia edilen Şengül Kurum'um kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Şengül Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi. Çiftin 3 çocukları bulunuyor. İddialara göre, Şengül Kurum’a RTÜK’te üst düzey bir kadroda görev verildi. Şengül Kurum’un, RTÜK’ten önce TRT’de görev yaptığı bildirildi. Bakan Kurum daha önce, eşi Şengül Kurum'un matematik öğretmeni olduğunu ifade etmişti.

ANKA'dan Mahir Bağış'ın haberine göre Kurum için, atandığı dönemde tamamı dolu üst düzey kadrolardan birinin boşaltıldığı ileri sürüldü. Yine iddiaya göre, Şengül Kurum’a ulaşmak için aranan RTÜK santralinin görevlisi Kurum’un odasını bağladı, ancak telefona yanıt veren olmadı.



