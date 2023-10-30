Aydın açıklarında 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi alındı.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 14 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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