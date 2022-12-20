Aydın Ilgaz'ın cenazesi bugün defnedilecek
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ilgaz'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Ilgaz, hastaneye kaldırıldı. Ilgaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ilgaz, Çınar Yayınları’nın kurucusu ve sahibiydi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Elif Ilgaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Aydın Ilgaz’ı kaybettik. Çok üzgünüm. Yarın Zincirlikuyu Mezarlığı camisinden öğle namazının ardından yine Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Arayan, soran dostlara çok teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan Aydın Ilgaz’ın sosyal medya hesabından cenaze namazı ile ilgili bilgi paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda “Ailemizin direği sevgili Aydın Ilgaz’ı kaybettik. Cenazemiz 20.12.2022 Salı öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii de kılınacak namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecektir” denildi.
AYDIN ILGAZ KİMDİR
Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğludur.
Aydın Ilgaz, babasıyla birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettirmekteydi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıf'ın Efsanesi' başlıklı kitabında topladı.
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