Aydın’da 19 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 19 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 kaçak göçmen (beraberinde 17 çocuk) yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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