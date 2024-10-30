Aydın’da 19 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:25

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:25

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 kaçak göçmen (beraberinde 17 çocuk) yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.