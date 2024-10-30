Aydın’da 19 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 19 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın’da 19 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:25

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi. 

Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 kaçak göçmen (beraberinde 17 çocuk) yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #aydın #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

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