Aydın'da 2 metrelik ölü yunus kayalıklara vurdu!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayalıklara vurmuş ölü yunus bulundu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deri yüzeyindeki çiziklerden ve sürtünme izlerinden muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülmektedir" açıklamasında bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi görevlilerince ölü yunus ihbarında bulunuldu.
Bölgeye giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ölü yunusun türünün "Delphinus delphis" olduğunu tespit etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 2,27 metre boyundaki yunustan doku örneğinin alındığını belirterek, "Deri yüzeyindeki çiziklerden ve sürtünme izlerinden muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülmektedir" ifadesini kullandı.
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