Aydın’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 10:26
Aydın’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 göçmeni kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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